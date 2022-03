Krigen i Ukraina: Uttalelse fra Norges Kristne Råd

Styreleder Berit Agøy og generalsekretær Erhard Hermansen.

Krigen i Ukraina er dypt tragisk og berører oss alle. Det russiske angrepet på Ukraina er forkastelig. Det er et brudd på folkeretten og et alvorlig slag mot den fredstilstand som har vært etablert i Europa etter andre verdskrigen. Norges Kristne Råd deler verdenssamfunnets fordømmelse av invasjonen og angrepet på et fredelig og demokratisk land. En våpenhvile må komme raskt og etterfølges av en varig og rettferdig fred.

Store deler av sivilbefolkningen i Ukraina er på flukt eller har søkt dekning. Mange barn, kvinner og menn lider og er redde. Og det meldes om stadig flere dødsfall. De menneskelige lidelsene er enorme. Norges Kristne Råd vil uttrykke vår dypeste medfølelse med ofrene for krigshandlingene. Vi deler smerten og sorgen med mennesker som må flykte, blir skadet og som har mistet sine kjæreste.

Både ukrainere og russere som er bosatt i Norge må møtes med omsorg i denne vanskelige tiden. Det er president Putins regime som er ansvarlig for ugjerningene, ikke det russiske folk.

Mange av Norges Kristne Råds medlemssamfunn er engasjert i humanitær støtte til Ukraina og nabolandene, og vi oppfordre alle til å bidra til dette ved å gi solide gaver til hjelpeorganisasjonene.

Vi forventer at Norge tar imot flyktninger fra Ukraina, om behovet melder seg og vi oppfordrer våre medlemssamfunn til å ønske flyktningene velkommen og ta vare på dem.



Vi tror at kjærligheten er den kraft som Gud gir oss til å ta oppgjør med det som er urett og til å leve sammen i rettferdighet. Kjærligheten kan åpne veier mot forsoning og fred, og kirken må alltid være villig til å gå opp de veiene.

Vi fortsetter å tro på forbønn og dialog. Vi oppfordrer alle menigheter og kirker til å holde ut i tro og bønn til vår Herre Jesus Kristus som er vår og hele verdens fred, han som rev ned skillemuren, fiendskapet (Ef 2,14).

Kirker og organisasjoner over hele verden går sammen i bønn for Ukraina, og vi ber:

«Hellige treenige Gud, du er verdens opprettholder og frelser. Vi ber for Ukraina. Vi ber om innsikt, mot og handlingskraft hos politikere og ledere til å gå fredens vei og vise vei til rettferdig fred. Styrk enheten mellom mennesker, folk og stater. Og vær nær alle mennesker som befinner seg i det konfliktrammede området, at de erfarer verdens solidaritet og din kjærlighet og nærhet, Gud. Hjelp oss alle å jobbe for fred og forsoning. Jesus Kristus, vår befrier, kom med din ro til våre urolige hjerter. Kom med din fred.»

På vegne av Norges Kristne Råd

Berit Hagen Agøy, styreleder

Erhard Hermansen, generalsekretær