Kirkeklokkene ringer for Ukraina

Markeringen av kvinnedagen 8. mars er fortsatt viktig, spesielt i et globalt perspektiv. En dag for realitetsorientering verden over om jenters og kvinners situasjon, men også en dag for håpet om at det går an å skape forandring. Les blogginnlegg av Ingunn Ulfsten, daglig leder i Pinsebevegelsen, anledning kvinnedagen.