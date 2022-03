Studietur til England juni 2022 – Kirke på nye måter

Bli med til Carlisle 8. – 12. juni!

Vil du få erfaringer med Fresh Expression of Church og hvordan kirkene i England i over 20 år har utforsket hvordan vi kan være kirke i dag? Om svaret er ja, kan du bli med Norges Kristne Råd og Det Norske Misjonsselskap på studietur til England i juni.

Carlisle ligger i den nordre delen av England, ikke langt fra grensen til Scotland. Her vil vi disse dagene få mange lokale fortellinger og få se og erfare ulike Fresh Expressions of Church.

Norges Kristne Råd disponerer 10 plasser på denne turen og her ønsker vi å få med representanter fra ulike kirkesamfunn. Derfor åpner vi i første omgang for bare 2 plasser fra hvert kirkesamfunn. Ellers er det først til mølla prinsippet som gjelder. Det er også mulig å ønske flere plasser enn de to første og på denne måten sette seg opp på venteliste. Vi ønsker å benytte alle plassene, og om vi ikke fyller opp plassene i første runde, vil dette åpne muligheten for de som står på ventelisten.

Vi har et ønske om å få med oss unge voksne fra de ulike kirkene på denne turen. Denne utfordringen går videre til dere i kirkesamfunnene. Hvordan kan dere stimulere og legge til rette for dette?

Kjetil Sigerseth som er prosjektleder for Kirke på nye måter i Norges Kristne Råd vil være med som tilrettelegger og gruppeleder. Øivind Refvik i NMS og i ressursgruppa for Kirke nå nye måter har med seg en internasjonal gruppe fra NMS og er hovedansvarlig for studieturen.

Onsdagen blir reisedag og det gjelder også mesteparten av søndagen (reisetid etter formiddagsgudstjenesten). Den enkelte sørger selv for å ta seg frem og tilbake til Carlisle, mens vi som turarrangør tar ansvar for overnatting, bespisning og program i England.

Åpne og se hele programmet ved å følge denne lenken.

Litt flere detaljer om turen

Carlisle fra onsdag 8. til søndag 12. juni 2022.

Overnatting i enkeltrom: 4.500,- kr før 8. april 2022, etter dette 4.800,- kr

Dobbeltrom: 3.100 kr før 8. april 2022, etter dette 3.400,- kr.

Pris inkluderer påmeldingsavgift, hotell, konferanse og måltider, unntatt middag onsdag og torsdag. Onsdag er det mulig å spise felles på hotellet kl. 19.00. Det koster 300 kroner for en treretters middag. Torsdag går vi ut og spiser middag på valgfrie restauranter.

Ta med sko og klær til å gå tur med.

Flybilletter kan bestilles til følgende flyplasser:

Manchester, Newcastle eller Edinburgh – tog til Carlisle. Tog billetter kan bestilles her: https://www.thetrainline.com/

Hotel overnatting er på Carlisle Station Hotel,

Court Square, Carlisle CA1 1QY, Storbritannia

+44 330 028 3401

Du finner også informasjon om denne studieturen på NMS sin nettside: https://nms.no/event/nms-menighetsnettverk-studie-tur-til-carlisle-uk-8-12-juni-2022/

Påmelding

Påmelding og reservasjon til venteliste gjøres ved å sende e-post til prosjektleder Kjetil Sigerseth (kjetil.sigerseth@norkr.no). Ved spørsmål kan samme e-post benyttes. Alternativt tlf. 924 47 755.