Sammen for Ukraina

På bakgrunn av situasjonen i Ukraina går kirke-Norge sammen for en felles fredsgudstjeneste tirsdag 1 mars kl 19.00 i Trefoldighetskirken – freds og forsoningskirken i Oslo.

Det er en hel verden som går sammen i bønn for Ukraina. Store deler av befolkningen er på flukt eller går i dekning. Kirkene i Norge er alvorlig bekymret for befolkningen og situasjonen i Ukraina. Tirsdag 1. mars kl.19.00 samles vi til bønn for fred i Ukraina. Dette skjer i Trefoldighetskirken – freds og forsoningskirken i Oslo.

Sammen med kirker i hele verden vil vi be for situasjonen i og omkring Ukraina, og om beskyttelse for folket i Ukraina! Vi vil be om trøst til alle dem som er redde og som er i de krigs- og konfliktrammede områdene, og at de får erfare Guds kjærlighet og fred, og gjennom det finne mot til gode gjerninger. Vi vil be om innsikt, mot og handlingskraft hos politikere og ledere til å gå fredens vei.

For oppdatert informasjon og oversikt over medvirkende se Fredsgudstjeneste for Ukraina Fredsgudstjenesten vil også bli streamet.

Medvirkende:

Preses Olav Fykse Tveit, Den norske kirke

Biskop Kari Veiteberg, Den norske kirke

Biskop Bernt Eidsvig, Den katolske kirke

Erhard Hermansen, Generalsekretær Norge Kristne Råd

Tilsynsprest Ingull Grefslie, Metodistkirken

Fader arkimandritt Kliment, Hellige Olga menighet – Den russisk ortodokse kirke

Bjørn Bjørnø, Generalsekretær Den norske Baptistsamfunn

Kommandør Knut David Welander, Frelsesarmeen

Prest Joanna Udal, Den Anglikanske kirke

Fader arkimandritt Johannes Johansen, Hellige Nikolai menighet – Den ortodokse kirke i Norge

Bernt Greger Olsen, Bibelmisjonsleder Bibelselskapet

Kyrkoherde Per Anders Sandgren, Svenska Kyrkan

Fred Håberg, Internasjonal leder Pinsebevegelsen

Ledende prest Valborg Orset Stene, Den norske kirke/Oslo domkirke.

Ledende prest Pål Kristian Balstad, Den norske kirke/Trefoldighetskirken

Arr: Norges Kristne Råd og Trefoldighetskirken – freds og forsoningskirken i Oslo