Webinar – Kurs som møtepunkt mellom kirke og samfunn

Torsdag 20. januar inviterte Kirke på nye måter til et nytt webinar. Denne gangen så vi nærmere på hvordan en frivillighetssentral og en menighet kan gå sammen for å arrangere åpne kurs for mennesker i bygda. Kursene samler folk med felles behov, men deltakerne er ulike når det gjelder kristen tro og praksis. En nylaget video om kursene ble presentert på webinaret.

Se webinaret i videovinduet under eller ved å følge lenken (https://youtu.be/gfhNLU2CNuE):

Mellom Harstad og Narvik ligger kommunesenteret Evenskjer (Tjeldsund kommune). Der har den lille Metodistkirken gjort noe for å møtes rundt felles behov på tvers av tro og kirkelig tilhørighet. De siste tre årene har frivillighetssentralen, Metodistkirken og en lege samarbeidet om flere kurs.

I webinaret vil vi få høre stemmene til mange av de involverte og få høre hvordan de selv har erfart dette. Ommund Rolfsen er en av initiativtakerne til kursene. Også Helen Byholt Lovelace, menighetens pastor (diakon) og Laila Benjaminsen, daglig leder for Frivillighetssentralen i Tjeldsund kommune, deltar på webinaret.

Den lille Metodistkirken har i mange år både brukt Naturlig menighetsutvikling og blitt inspirert av engelske Fresh Expressions of Church. Noe av det mest spennende i webinaret er om vi ut fra de erfaringer som er gjort, kan lære noe andre kan ha nytte av. Hvilke lærdommer fra Naturlig menighetsutvikling og Kirke på nye måter er benyttet i denne lokale settingen? Hva skjer når mennesker møtes på tvers av ordinære samlingsplasser? Hvordan kan kurs som møteplass mellom kirke og samfunn bidra til at vi tenker nytt om hvordan vi kan være kirke i vår tid?

Webinaret ble ledet av Kjetil Sigerseth og Knut Refsdal fra ressursgruppa for Kirke på nye måter (Norges Kristne Råd).

Flere ressurser fra kursene i Evenskjer

Les kronikken «Jeg er ikke kristen, men liker å snakke med kristne» (Dagen 14. juni 2021). I denne kronikken av Ommund Rolfsen blir kursene i Evenskjer belyst.

Se en videopresentasjon om kursene i Evenskjer (lansert i januar 2022, https://youtu.be/KjDH4sRVnMo):

Se bilder fra kursene i Evenskjer i Tjeldsund kommune:

Bildetekst: Samling fra et av kursene i Evenskjer. Ommund Rolfsen nederst til venstre.