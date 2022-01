Holocaustdagen: – Utfordring til kirken

Torsdag 27. januar markerer vi den internasjonale Holocaustdagen. – Det er en klar utfordring for kirken og samfunn å bekjempe rasisme og antisemittisme, sier generalsekretær Erhard Hermansen.

Flere studier viser også at antisemittiske hendelser har økt – bare det siste året.

– Vi utfordres til å stå samme mot rasisme, hat og alt som skader menneskeverdet. Slike holdninger gjør seg fremdeles gjeldende, og vi lever i en tid hvor det er få tidsvitner igjen, og den årlige holocaustdagen er en påminnelse for oss alle om hvilke tragiske konsekvenser det får når hat, fordommer og fanatisme får rå, sier han.

Gen.sekr. Erhard Hermansen og rabbiner Joav Melchior, anledning åpningen av utstillingen «Synagogen i 100 år»

Hilsen fra Rådsmøtet til Det mosaiske trossamfund

I høst hilste Rådsmøtet i Norges Kristne Råd Det mosaiske trossamfund anledning 100-årsjubileum for synagogen i Oslo, og markering av at det er 170 år siden Stortinget opphevet en skamplett i grunnloven, den såkalte «jøde­paragrafen»:

«I dag forplikter vi oss til å stå sammen med dere for å avdekke og avverge alle former for antisemittisme og hat mot jøder i det norske samfunnet og i andre land. Vi deler respekten for menneskeverd og likeverd. Sammen med dere vil vi arbeide for retten til å leve i trygghet og frihet hvor alle, med frimodighet og glede, kan praktisere sin tro og videreføre sine tradisjoner.»