Bønneuken for kristen enhet 2022 går av stabelen 18.-25. januar. Vi oppfordrer menigheter lokalt til å gå sammen om å delta i denne økumeniske bønneuken.

– Bønneuken for kristen enhet er en uke hvor kristne blir minnet om Jesu bønn for sine disipler i Johannes 17. 21 – Må de alle være ett – slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg, sier generalsekretær Erhard Hermansen i Norges Kristne Råd.

Han oppfordrer menigheter lokalt rundt omkring i landet til å gå sammen om å delta i bønneuka. (Se Hermansen introdusere bønneuken i video nederst i saken)

Gammel tradisjon

Den årlige Bønneuken for kristen enhet er en over hundre år gammel tradisjon. Den blir fornyet i 2022 over hele verden med materiell produsert av Middle East Council of Churches (MECC) om budskapet som står i Matteus 2: «Vi har sett stjernen hans gå opp i øst, og vi er kommet for å hylle ham.» «Mer enn noen gang” skriver MECC, “i disse vanskelige tider trenger vi et lys som skinner i mørket og det lyset proklamerer kristne at har blitt manifestert i Jesus Kristus”. Materialet er nå tilgjengelig på norsk og kan finnes på Norges Kristne Råds webside. Det presenteres som en utfordring til å markere det fellesskapet kirkene er kommet fram til, og til å fortsette å be og jobbe for full enhet.

Sammen i solidaritet

Daniela Lucia Rapisarda er teologisk rådgiver i NKR.

Daniela Lucia Rapisarda, teologisk rådgiver i Norges Kristne Råd, oppfordrer til å stå i solidaritet med brødre og søstre i Midt Østen i bønn og arbeid for fred i regionen.

– Ifølge Evangeliet etter Matteus (2,1-12) er stjernen som kommer til syne på himmelen over Judea et etterlengtet tegn på håp som leder de vise menn og alle folk på jorden til det sted der den sanne kongen og frelseren blir åpenbart. Denne stjernen er en gave, et bevis på Guds kjærlighetsfulle nærvær for hele menneskeheten, sier hun.

Midtøstens kristne tilbyr dette materiellet til Bønneuken for kristen enhet med vissthet om at verden deler mye av slitet og vanskelighetene som de selv opplever, og lengter etter et lys til å vise veien til Frelseren som kan overvinne mørket.

Den verdensomspennende Covid-19 pandemien, den påfølgende økonomiske krisen, og hvordan politiske, økonomiske og sosiale strukturer har mislyktes i å beskytte de svakeste og mest sårbare, har understreket det globale behovet for et lys som skinner i mørket. Stjernen som skinte i øst, i Midtøsten, for to tusen år siden kaller oss fortsatt til stallen der Kristus er født. Den drar oss til der Guds Ånd er levende og aktiv, til dåpens virkelighet og til forvandlingen av våre hjerter.

Hva skjer?

Under Bønneuken for kristen enhet legger vi daglig ut Dagens refleksjon ved kirkeledere fra ulike kirkesamfunn, kl. 18 på Facebook-siden.

Se også: Materiell til bønneuken for kristen enhet