Cookie-erklæring

This Cookie Policy was last updated on mars 18, 2022 and applies to citizens and legal permanent residents of the European Economic Area.



1. Innledning

Vårt nettsted, https://norgeskristnerad.no (heretter benevnt: ”nettstedet”) benytter cookies og annen relatert teknologi (for enkelhets skyld er alle teknologiske forhold omtalt som «cookies»). Cookies er også plassert av tredjeparts aktører vi har engasjert. I dokumentet under informerer vi om bruken av cookies på vårt nettsted.

2. Hva er cookies

En informasjonskapsel er en enkel liten fil som er sendt sammen med sider i dette nettstedet og er lagret av din nettleser på din datamaskins harddisk eller en annen enhet. Opplysninger som er lagret der kan bli returnert til våre servere, eller til servere som tilhører de relevante tredjeparts-aktørene, i løpet av et senere besøk.

3. Hva er skript?

Et skript er en del av en programkode som er brukt til å sikre at vår webside fungerer riktig og interaktivt. Denne koden er igangsatt på vår server eller på deres enhet.

4. Hva er en web beacon?

En web beacon (eller pixel tag) er en liten, usynlig del av en tekst eller et bilde på en nettside som er brukt til å overvåke trafikken på en nettside. For å få til dette, blir en del data om deg lagret ved bruk av web beacon.

5. Cookies

5.1 Tekniske eller funksjonelle cookies

Noen cookies sikrer at bestemte deler av nettsiden fungerer skikkelig og at dine preferanser forblir ukjent. Ved å plassere funksjonelle cookies gjør vi det enklere for deg å besøke vårt nettsted. Da slipper du å oppgi den samme informasjonen gjentatte ganger når du besøker vårt nettsted, og for eksempel, varene forblir i din handlekurv til du har betalt. Vi kan plassere slike cookies uten din tillatelse.

5.2 Analytiske informasjonskapsler

Vi bruker analytiske informasjonskapsler for å optimalisere nettsted opplevelsen for våre brukere. Med disse analytiske informasjonskapslene for vi innblikk i bruken av vårt nettsted. Vi spør om din tillatelse til å plassere analytiske informasjonskapsler.

5.3 Marketing/Tracking cookies

Marketing/Tracking cookies are cookies or any other form of local storage, used to create user profiles to display advertising or to track the user on this website or across several websites for similar marketing purposes.

5.4 Sosiale medier knapper

På vårt nettsted har vi inkludert knapper for Facebook for å promotere nettsider (f eks “like”, “pin”) eller del (f.eks. “tweet”) i sosiale nettverk som Facebook. Disse knappene virker ved å bruke biter av kode som kommer fra Facebook. Denne koden plasserer cookier. Disse sosiale media knappene kan også lagre og behandler spesifikk informasjon, slik at personlig reklame kan vises til deg.

Vennligst les personvernerklæringen til de ulike sosiale nettverkene (som kan oppdateres jevnlig) for å lese hva de gjør med dine (personlige) data som de behandler ved hjelp av disse cookier. Dataene som blir hentet blir anonymisert så mye som mulig. Facebook er lokalisert i USA.

6. Plasserte cookies

7. Samtykke

Når du besøker nettstedet vårt for første gang, viser vi deg et forgrunnsvindu med en forklaring om cookies. Så snart du klikker på «Lagre preferanser», samtykker du i at vi bruker kategoriene cookies og plugin-moduler du valgte i forgrunnsvindu, som beskrevet i denne erklæringen for cookies. Du kan deaktivere bruken av cookies via nettleseren din, men vær oppmerksom på at nettstedet vårt kanskje ikke lenger fungerer som det skal.

7.1 Administrer samtykkeinnstillingene dine

You have loaded the Cookie Policy without javascript support. On AMP, you can use the manage consent button on the bottom of the page.

8. Dine rettigheter med hensyn til dine personlige data

Dine rettigheter med hensyn til personlig data:

Du har krav på å få vite hvorfor dine personlige data trengs, hva som vil skje med det, og hvor lenge det vil bli oppbevart.

Rett til innsyn: Du har rett til å få innsyn i de av dine personlige data som er kjent for oss.

Rett til å korrigere: Du har rett til å tilføye, korrigere, og ha dine personlige data slettet eller blokkert når du måtte ønske det..

Hvis du gir oss ditt samtykke til å behandle dataene dine, har du rett til å tilbakekalle samtykket og å få dine personlige data slettet.

Rett til å overføre dine data: Du har rett til å be om at alle dine personlige data blir overført i sin helhet fra behandlingsansvarlig og til en annen behandlingsansvarlig.

Rett til å nekte: Du kan nekte at dine data blir bearbeidet. Vi etterkommer dette med mindre det er berettige grunner for bearbeiding.

For å utøve disse rettighetene, vennligst kontakt oss. Vennligst se kontaktinformasjonen nederst i denne cookie-erklæringen. Hvis du har en klage på hvordan vi håndterer dataene dine, vil vi gjerne høre fra deg, men du har også rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten (Datatilsynet).

9. Aktivering/deaktivering og sletting av cookies

Du kan bruke nettleseren til å automatisk eller manuelt slette cookies. Du kan også spesifisere at visse cookies ikke kan plasseres. Et annet alternativ er å endre innstillingene til nettleseren din slik at du mottar en melding hver gang en cookies plasseres. For mer informasjon om disse alternativene, se instruksjonene i Hjelp-delen i nettleseren.

Vennligst merk at vårt nettsted kanskje ikke vil fungere skikkelig hvis alle cookies er deaktivert. Hvis du sletter alle cookies i nettleseren din, vil de bli plassert tilbake igjen med din tillatelse, når du besøker vårt nettsted igjen.

10. Kontakt-detaljer

For spørsmål og / eller kommentarer om våre retningslinjer for cookies og denne erklæringen, vennligst kontakt oss ved å bruke følgende kontaktinformasjon:

NORGES KRISTNE RÅD

Rådhusgata 1-3

0151 OSLO

Norge

Nettted: https://norgeskristnerad.no

E-post: on.rkron@tsop

Telefonnr: +47 23 08 13 00



Denne cookie-erklæringen ble synkronisert med cookiedatabase.org påmars 18, 2022